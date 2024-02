Drei gegen einen: Handydiebstahl und Bedrohung mit Klappmesser in Luxemburg

LUXEMBURG-STADT/KLERF. In der Nacht zum 18.2.2024 stieß eine Polizeistreife in der Rue Sigefroi in Luxemburg-Stadt auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach ersten Informationen soll es zuvor zu einem Handydiebstahl gekommen sein, bei dem das Opfer von drei Männern nach dem Weg gefragt und anschließend umarmt wurde.

Anschließend bemerkte das Opfer, dass sich sein Mobiltelefon nicht mehr in seiner Jackentasche befand. Die drei Täter flüchteten daraufhin, wobei das Opfer einen der Täter einholen konnte und es zu einem Handgemenge kam. Bei der Kontrolle verhielt sich der offensichtlich alkoholisierte Täter zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten, so dass beschlossen wurde, diesen in den Arrest unterzubringen. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am Abend des 18.2.2024 wurde eine Schlägerei zwischen zwei Männern in der Rue de la Gare in Klerf gemeldet, wobei einer ein Messer bei sich tragen würde. Eine Polizeistreife konnte die beiden Männer vor Ort antreffen. Nach ersten Informationen soll einer der Männer den anderen mit einem Klappmesser bedroht haben, woraufhin es zu einer Schlägerei gekommen sei. Das Messer wurde vor Ort sichergestellt und beschlagnahmt. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)