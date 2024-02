Wittlich: Einrichtungsleitung für Hospiz gestartet – Cordula Bielemeier führt neue stationäre Einrichtung

WITTLICH. Cordula Bielemeier hat zum Jahresbeginn die Leitung des stationären Hospizes in Wittlich übernommen. Die neue Einrichtung befindet sich im Bau und soll im Sommer dieses Jahres fertiggestellt werden. „In dem stationären Hospiz sollen schwerstkranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Lebensphase eine häusliche Umgebung finden und begleitet werden“, so Cordula Bielemeier. „Das Angebot richtet sich an Betroffene und deren Angehörige aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich und den umliegenden Landkreisen – und schließt damit eine Versorgungslücke in der Region. Ich freue mich darauf, dieses Angebot gemeinsam mit meinem Team und im Sinne der von uns begleiteten Menschen zu gestalten.“

Cordula Bielemeier hat als diplomierte Sozialarbeiterin in verschiedenen Bereichen des Sozial- und Gesundheitswesens gearbeitet und dabei auch Erfahrungen in der Hospiz- und Palliativarbeit gesammelt. Zuletzt war sie als Bereichsleiterin Wohnen für Kinder und Jugendliche in Maria Grünewald tätig. Die Einrichtung für Menschen mit Behinderung hat Standorte in Wittlich und Bernkastel-Kues.

„Wir freuen uns sehr, mit Frau Bielemeier eine kompetente, engagierte und leitungserfahrene Einrichtungsleitung für das stationäre Hospiz in Wittlich zu gewinnen und wünschen ihr für die neue Aufgabe viel Erfolg“, so Oliver Winter, Geschäftsführer der Katholischen Hospizgesellschaft Eifel-Mosel gGmbH, die das Hospizhaus Wittlich betreibt. Das Hospizhaus umfasst im Erdgeschoss das stationäre Hospiz mit 12 Zimmern, im Obergeschoss sind die Büroräumlichkeiten sowie der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst untergebracht. Die Eröffnung ist für das 3. Quartal 2024 geplant.

Mehr Informationen zum Hospizhaus Wittlich unter www.hospiz-wittlich.de