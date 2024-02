Attacke in Luxemburg: Zwei Männer greifen Opfer beim Verlassen von Lokal an

LUXEMBURG. Am 20.1.2024, gegen 20.50 Uhr, ereignete sich auf dem Boulevard Franklin Delano Roosevelt in Luxemburg-Stadt in Nähe der Bushaltestelle F.D. Roosevelt Quai 2 eine Auseinandersetzung, bei der das Opfer beim Verlassen eines Lokals von zwei Männern angegriffen wurde.

Beschreibung Täter 1: von dunkler Hautfarbe, etwa 1,75 Meter gross, trug Dreads, eine schwarze Jacke und dunkle Hose

Beschreibung Täter 2: von heller Hautfarbe, trug eine schwarze Mütze

Jegliche Hinweise zu den beiden Tätern sowie sonstige zweckdienliche Informationen zur Tat sollen bitte der Polizeidienststelle Luxembourg unter der Telefonnummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)