Bitburg: Einwohnerzahl weiter gestiegen – So viele Bitburgerinnen und Bitburger sind es

BITBURG. Im Jahr 2023 hat sich die Einwohnerzahl Bitburgs weiterhin erhöht. Waren es zwischenzeitlich schon fast 17.700, so konnten zum Jahresende immerhin 17.555 Menschen in Bitburg registriert werden. Das sind 577 mehr als

zum 31.12.2022, als 16.978 Personen gemeldet waren.

Diese erneute Steigerung ging auch in 2023 zu einem großen Teil auf die Wiedereröffnung der AfA Bitburg und den Ukraine-Krieg zurück. Das erkennt man auch an der Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz, die sich um 586 auf 17.090 erhöht hat – 2022 waren es noch 16.504. Das ergibt sich aus der jetzt vorgelegten Statistik des Einwohnermeldeamtes.

Natürlich gibt es nach wie vor auch viele Amerikaner in Bitburg. Die Zahl ist jedoch seit Jahren leicht rückläufig. Nach der Meldung der amerikanischen Streitkräfte lebten zum 30.6.2023 im Stadtgebiet 398 Familien- und Zivilangehörige der ausländischen Stationierungsstreitkräfte (2022: 435).

Einige Daten aus der Bilanz des Einwohnermeldeamtes:

Von den 17.555 Personen, die am 31.12.2023 in Bitburg gemeldet waren, sind 8.835 männlich und 8.720 weiblich. Damit leben in Bitburg erstmals mehr Männer als Frauen. Mit Hauptwohnsitz sind 17.090 (Plus von 586 gegenüber 2022) und mit Nebenwohnsitz 465 Personen (Minus von 9 Personen) gemeldet.

Einige interessante Informationen zu den Einwohnern mit Hauptwohnsitz:

Der Anteil ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger betrug zum 31.12.2023 mit 4.365 Personen 25,54 Prozent (2022: 3.722 Personen – 22,86 Prozent). Hierbei sind die Familien- und Zivilangehörige der amerikanischen Streitkräfte nicht mitgezählt. 6.195 (2022: 6.197) Bitburger sind verheiratet, 1.050 (1.048) verwitwet und 1.326 (1.323) Personen mit dem Familienstand „geschieden“ eingetragen. Alle anderen sind ledig bzw. der Familienstand nicht bekannt. Im Sommer 2024 werden 183 Bitburger Kinder eingeschult. Das sind 37 mehr als in 2023.

Bei den Altersgruppen sieht es wie folgt aus:

3.394 Bitburger sind jünger als 20 Jahre (+ 20), während 4.847 Personen zwischen 20 und 40 Jahre (+ 294) alt sind. Zwischen 40 und 60 Jahre sind im Melderegister 4.231 Personen (+ 49) registriert. 4.518 Bitburger sind älter als 60 Jahre (+ 123), wobei in unserer Stadt auch zwei Herren und zwei Damen gemeldet sind, die über 100 Jahre alt sind.

Die Einwohner Bitburgs einschließlich Nebenwohnsitze teilten sich am 31. Dezember 2023 wie folgt auf die einzelnen Bezirke auf:

Bitburg-Stadt: 13.564 Einwohner (2022: 13.041)

Bitburg-Erdorf: 641 Einwohner (2022: 605)

Bitburg-Irsch 7 Einwohner (2022: 7)

Bitburg-Masholder 603 Einwohner (2022: 614)

Bitburg-Matzen 418 Einwohner (2022: 417)

Bitburg-Mötsch 1.110 Einwohner (2022: 1.087)

Bitburg-Stahl 1.212 Einwohner (2022: 1.207) (Quelle: Stadt Bitburg)