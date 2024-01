Sparkasse Trier: Förderplattform #gemeinsambewirken – Erfolgreiche Trikotaktion für Vereine in der Region

TRIER. Die Sparkasse Trier hat im Jahr 2023 über ihre Förderplattform #gemeinsambewirken eine Aktion initiiert, bei der sich die Vereine aus der Region für einen kompletten Trikotsatz der jeweiligen Sportart bewerben konnten. Von Bambinis bis zur Altherrenmannschaft – Insgesamt konnten elf Trikotsätze angefertigt und übergeben werden.

Die Aktion richtete sich an alle Sportvereine in unserer Region. Jede Sportart war willkommen. Die Bewerbung erfolgte mittels Registrierung auf www.gemeinsambewirken.de und einem kreativen Videobeitrag. In diesem Jahr waren Fußball-, Handball-, Tennis- und Reitvereine bei der Aktion dabei.

Dr. Peter Späth, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Trier: „Wir freuen uns, dass die Aktion solch einen Anklang gefunden hat und dass wir Mannschaften in Ihrer ganzen Vielfalt mit neuen Trikotsätzen ausstatten konnten. Für das Jahr 2024 planen wir wieder eine ähnliche Aktion. Schauen Sie selbst bei www.gemeinsambewirken.de vorbei und überzeugen Sie sich von den beachtlichen Projekten.“

Diese Trikotaktion war nur eine von vielen Initiativen auf der Förderplattform #gemeinsambewirken:

Im Jahr 2023 wurden 121 Projekte von gemeinnützigen Vereinen oder Organisationen mit über 133.000 Euro Spenden unterstützt. Es kamen sensationelle rund 55.000 Euro an Privatspenden über die Förderplattform zusammen. Die Sparkasse Trier und deren Stiftungen steuerten über 78.000 Euro dazu.

Registrieren Sie Ihren Verein noch heute unter www.gemeinsambewirken.de und profitieren Sie von der Förderung durch Privatpersonen und der Sparkasse Trier.