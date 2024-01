Nach Inthronisation in Schweich lädt „Blau-Weiß“ Ehrang zu Kostümsitzungen ins sanierte Bürgerhaus

Was lange währt, wird endlich gut. Nach zweieinhalb Jahren ist es soweit und der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang kehrt mit seinem Sitzungskarneval zurück in heimische Narrhalla – das Bürgerhaus.

TRIER-EHRANG/SCHWEICH. Nachdem am 2. Dezember im Bürgerzentrum Schweich unter dem Jubel von knapp 400 geladenen Gästen, darunter Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Schweichs Stadtbürgermeister Lars Rieger, im Rahmen eines knapp fünfstündigen Programms das neue Ehranger Prinzenpaar Captain Kyllania, Seine Tollität Prinz Andreas I. von mächtigen Klängen und stählerner Last, und Lady Kyllania, Ihre Lieblichkeit Prinzessin Ingrid III. vom blauen Anker mit gewaltiger Planungskraft, inthronisiert wurde, freut sich der Verein mit seinen drei Kostümsitzungen am 13. und 27. Januar sowie am 10. Februar zu den Wurzeln zurückzukehren.

„Die Nachfrage für unseren Sitzungskarneval ist gewaltig“, erklärt der 1. Vorsitzende Dennis Labarbe. Kurz nach Vorverkaufsstart standen nur noch Resttickets zum Verkauf. „Klar, die Leute freuen sich darauf, endlich wieder dort zu feiern, wo unsere ‘Ehriker Foasenicht’ zuhause ist“, so der 34-jährige weiter.

Unter dem diesjährigen Sessionsmotto „Der Ehriker Foasenicht droht keine Gefahr, unsre Superhelden beschützen Kyllania!“ wollen die Tollitäten, die im wahren Leben Bruder und Schwester sind, die dunklen Zeiten hinter Kyllania lassen und wieder ausgelassen Karneval feiern.

Resttickets zu den Kostümsitzungen können jeden Mittwoch zwischen 15.00 und 17.00 Uhr im bride to be Brautstore, Quinter Straße 57a in Ehrang, online über www.blau-weiss-ehrang.de/ticketshop oder über jede Ticket Regional Vorverkaufsstelle erworben werden.

Mehr Informationen zur Session unter www.blau-weiss-ehrang.de/karneval-2024, auf facebook und Instagram (@blauweissehrang).

Über den Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. wurde 1909 gegründet und ist einer der ältesten sowie größten Theater- und Karnevalsvereine in der Region Trier mit über 570 Mitgliedern, davon über 100 aktiv sowie über 60 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Tanzgruppen. Weit über Ehrang hinaus ist der Verein für sein professionelles Laienschauspiel sowie seine Kostümsitzungen mit Unterhaltung auf höchstem Niveau bekannt. Neben den Veranstaltungen jährlich im Oktober und in der Karnevalszeit sind die Pflege des Brauchtums Karneval, Laienschauspiel, die Ehranger Mundart, die Förderung von Kindern, Jugendlichen sowie Senioren und das vielfältige soziale Engagement wesentliche Aspekte des Vereinslebens. Bis heute ist der Leitsatz „Durch das Schöne stets das Gute“ wichtiges Merkmal des Vereins.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. ist online unter www.blau-weiss-ehrang.de sowie in den sozialen Netzwerken wie facebook, Instagram und YouTube online erreichbar. (Quelle: Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V.)