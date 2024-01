Zwischendecke aus Beton eingestürzt: 48-Jähriger ins Krankenhaus – Anwohner evakuiert

SAARBRÜCKEN-BURBACH. Am 1.1.2024 gegen 17.15 Uhr ereignete sich ein Deckeneinsturz in der Erdgeschosswohnung des Mehrparteienanwesens in der Weidenstraße in Saarbrücken-Burbach. Die Ursache für den Einsturz einer Zwischendecke aus Beton konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Es kam nicht zu einem vollständigen Deckeneinsturz, sodass optisch keine Veränderung in der Wohnung im 1.Obergeschoss sichtbar waren. Zum Zeitpunkt des Einsturzes befand sich der 48-jährige Bewohner in der Erdgeschosswohnung und die Trümmerteile trafen diesen im Bereich des Oberkörpers. Zur medizinischen Versorgung wurde dieser in ein Krankenhaus verbracht.

Der Gesundheitszustand ist derzeit unbekannt, eine erste medizinische Einschätzung konnte vor Ort nicht erfolgen. Nach dem Einsturz begab sich der Anwohner noch zu einem Nachbarn um die Rettungsleitstelle zu informieren. Aufgrund der unklaren Bausubstanz und der bestehenden Gefahr für die anderen Anwohner wurden diese evakuiert.

Die Untere Bauaufsichtsbehörd” der Landeshauptstadt Saarbrücken wurde in Kenntnis gesetzt und überprüft das Anwesen am Folgetag. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)