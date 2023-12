Zeltingen-Rachtig: Zwei Verletzte bei Brand in Holzanbau von Wohnhaus

ZELTINGEN-RACHTIG. Wie die Polizei Bernkastel-Kues mitteilt, kam es am heutigen Donnerstag gegen 13.00 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz der Wehren Zeltingen-Rachtig, Kues und Maring-Noviand im Ortsteil Rachtig.

Gebrannt hatte es in einem Holzanbau an einem Wohnhaus, in dem eine Holzheizung für das Anwesen betrieben wurde. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

Durch den schnellen Löscheinsatz konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden.

Zwei Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Im Rahmen der eigenen Brandbekämpfung erlitt die 58-jährige Hausbewohnerin eine Brandverletzung an der Hand sowie der 57-jährige Bewohner vermutlich eine Rauchgasvergiftung. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Schaden wird durch die Polizei Bernkastel-Kues auf ca. 30.000-40.000 EUR geschätzt.