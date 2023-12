In Handschellen von Brücke gesprungen: Fluchtversuch eines Häftlings endet in Bach

NEUSTADT/WEINSTRAẞE. Im rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße hat ein Häftling auf dem Weg zu seiner Anhörung die Flucht ergriffen.

Der Mann aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal sollte am Amtsgericht Neustadt an der Weinstraße einem Strafrichter vorgeführt werden, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Als er vom Auto ins Gerichtsgebäude gebracht werden sollte, floh er demnach in Handschellen. Auf seiner Flucht ist der Häftling den Angaben zufolge von einer Brücke in den Speyerbach gesprungen und hat versucht, flussaufwärts zu fliehen.

Im Bach sei er aber von Bediensteten der JVA sowie Wachtmeistern des Gerichts gestellt und wieder festgenommen worden. Im Anschluss habe seine Anhörung dann doch stattgefunden, hieß es. Nach Angaben des Amtsgerichts kann der Mann im Frühjahr 2024 mit einer Entlassung rechnen.