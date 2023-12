Luxemburg: Großangelegte Verkehrskontrolle von Zoll und Police Grand-Ducale

DIPPACH. Am Morgen des 20.12.2023 führte die Police Grand-Ducale in Zusammenarbeit mit der Zollverwaltung eine großangelegte Verkehrskontrolle auf der N5 in Höhe Dippach durch. Während der zweistündigen Kontrolle wurden insgesamt elf Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt.

In neun Fällen wurde eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgestellt, da Fahrzeugpapiere nicht vorgezeigt werden konnten, wobei in sieben Fällen die Fahrzeuge nicht durch eine gültige Kontrollbescheinigung gedeckt waren (145 Euro und 2 Punkte), in einem Fall fehlte ein gültiger Versicherungsnachweis (24 Euro), und ein Fahrer konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen (24 EUR).

Zudem wurde ein Fahrer wegen einer defekten Fahrzeugbeleuchtung gebührenpflichtig verwarnt (74 Euro) und in einem weiteren Fall wurde Protokoll wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss erstellt.

Insgesamt waren an der Kontrolle 14 Polizeibeamte sowie vier Beamte der Zollverwaltung beteiligt. (Quelle: Police Grand-Ducale)