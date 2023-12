++ Trier aktuell: Schwere Brandstiftung in der Weberbach – Verdächtiger (18) festgenommen ++

TRIER. Nach dem Brandgeschehen in der Straße Weberbach in Trier am Freitagabend, dem 15. Dezember, nahmen Ermittler am heutigen Morgen einen Tatverdächtigen fest.

Durch die Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen im Kreis Trier-Saarburg lebenden 18-Jährigen. Aufgrund eines durch die Staatsanwaltschaft Trier erwirkten Haftbefehls wegen des dringenden Tatverdachts der gemeinschaftlich begangenen versuchten schweren Brandstiftung erfolgte heute Morgen die Festnahme. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung beschlagnahmten die Beamten weitere Beweismittel.

Der Festgenommene wurde im Anschluss dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Tatmotiv und möglichen Mittätern dauern an. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)