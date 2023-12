Gemeinsam stark: Kooperation von Balthasar-Neumann-Technikum und Realschule St. Maximin

TRIER. Gemeinsam stark: Das kreiseigene Balthasar-Neumann-Technikum (BNT) und die Realschule plus St. Maximin in Trägerschaft des Bistums Trier haben eine Kooperation besiegelt. Im Fokus steht vor allem die enge Zusammenarbeit der beiden Schulen mit ihren Standorten in Trier hinsichtlich der Qualifizierung und Kompetenzerweiterung der Bildungsakteurinnen und -akteure in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).

Landrat Stefan Metzdorf betonte für den Kreis als Schulträger die Wichtigkeit digitaler und MINT-orientierter Bildung, die am BNT vielfach ausgezeichnet attestiert wird. Er wünsche sich, dass die Kooperation schnell mit Leben erfüllt werde und dass sich die Akteurinnen und Akteure vernetzen können. Dr. Kerstin Schmitz-Stuhlträger als Bereichsleiterin Bistumsschule stellte die Wichtigkeit eines ganzheitlich-christlichen Bildungsideals eben auch für technikdidaktische Bildung heraus.

Die beiden Schulleiter, Marc Fellerich von der Realschule plus und Dr. Michael Schäfer vom BNT, zeigten sich überzeugt, dass mit dieser Kooperation die Übergänge von der Realschule plus auf das Technische Gymnasium oder später in die Technikerausbildung am BNT optimaler gelingen werden und die praktische Bildungsarbeit an beiden Schulen weiter optimiert wird. (Quelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg)