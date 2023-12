Region: Nasser Heiligabend – die Wetter-Aussichten zu Weihnachten

TRIER/ REGION. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich am Wochenende und damit auch über Weihnachten weiterhin auf Regen einstellen.

An Heiligabend sei zeitweise mit teils kräftigem Niederschlag zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Außerdem bleibe es stark bewölkt und teils stürmisch.

Am Freitag und Samstag erreichen die Temperaturen laut DWD voraussichtlich zwischen 7 und 11 Grad sowie 6 bis 11 Grad am Sonntag. In den Nächten soll es ebenfalls regnen.