Mutwillig Mülltonnen in Brand gesetzt: Feuer greift auf Holzzaun über

PÜTTLINGEN. Ein bislang unbekannter Täter setzte am Freitag zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr hinter einem Anwesen in der Köllner Straße in Püttlingen vorsätzlich drei Mülltonnen in Brand.

Hierzu begab sich der Täter vermutlich vom Senftenberger Platz aus in den umzäunten Garten des Anwesens und gelangte so an die dort verschlossen gegen einen Holzzaun stehenden Mülltonnen, die er anschließend in Brand setzte. Der Brand griff in der Folge auf den Holzzaun über. Die Freiwillige Feuerwehr Püttlingen verhinderte durch schnelles Eingreifen Schlimmeres und löschte den Brand.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Anwohner beobachteten zur Tatzeit eine männliche Person, die auf einem E-Scooter aus Richtung des Brandorts kommend über den Senftenberger Platz in Richtung Marktstraße wegfuhr. Ob es sich hierbei um den Täter handelt, ist noch unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Völklingen jederzeit entgegen (Telefon: 06898/2020, E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de). (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)