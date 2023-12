Thalfang: Taschendiebstahl im Wasgau-Markt – Täterin klaut Geldbörse und geht auf Shopping-Tour

THALFANG. Wie die Polizei Morbach mitteilt, kam es am Donnerstag, 14. Dezember 2023, gegen 10:00 Uhr im Wasgau Markt in Thalfang zu einem Taschendiebstahl einer Geldbörse.

Als Tatverdächtige kommt mutmaßlich eine unbekannte, etwa 40 – jährige Frau mit kurzen, dunklen Haaren in Betracht, welche zum Tatzeitpunkt eine cremefarbene Jacke trug.

Im Zeitraum von 10.14 Uhr – 10.20 Uhr wurde sodann durch eine bisher unbekannte Person erfolglos versucht, mit der entwendeten Bankkarte der Geschädigten in der Sparkasse und in der VR Bank in Thalfang Geld abzuheben.

Gegen 10.18 Uhr wurde mit der identischen Karte zudem ein Zigarettenautomat in der Ortslage genutzt und Zigaretten im Wert von etwa 50 Euro erworben.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang auffällige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Morbach, Tel: 06533/93740 in Verbindung zu setzen.