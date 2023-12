Schon über 1 Woche verschwunden: 15-jährige Celina aus Losheim vermisst

LOSHEIM AM SEE. Wie die Polizei in Merzig miteilt, wird seit Freitag, 08.12.2023, 16.00 Uhr die 15-jährige Celina Muriel Graf aus Losheim am See vermisst.

Sie befindet sich wahrscheinlich in Begleitung eines 32-jährigen Mannes aus Wadern, den sie als ihren Freund betrachtet.

Die Celina ist Brillenträgerin, 170 cm groß und von kräftiger Statur. sie sieht aus wie eine 17-Jährige.

Beim Verlassen ihres Elternhauses trug sie eine weiße Jacke, weiße Schuhe und eine schwarz-weiße Hose. Die Polizeiinspektion Merzig bittet um Hinweise auf den Aufenthaltsort.