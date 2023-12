Purer Vandalismus in Gerolstein: Unbekannter steckt Toilettenhäuschen an

GEROLSTEIN. Wie die Polizei Daun mitteilt, kam es am heutigen Samstag, 16.12.2023, gegen 09.32 Uhr zu einem Brand in der öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Kyllwegs in Gerolstein.

Hier hatte ein bisher unbekannter Täter den Papiertuchspender in Brand gesetzt, wodurch das Feuer auf einen angebrachten Seifenspender übergriff.

Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf das Gebäude über sondern erlosch. Die Toilettenanlage ist aktuell stark rußverschmutzt und nicht nutzbar.

Augenscheinlich war auch hier purer Vandalismus das Motiv der Tat.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.