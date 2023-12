Schöne Aktion in Bitburg: Grundschüler schmücken Weihnachtsbaum auf dem Grünen See

BITBURG. Bürgermeister Joachim Kandels konnte sich auch in diesem Jahr in der Adventszeit über den Besuch von Grundschulkindern freuen. Für den großen Weihnachtsbaum auf dem Grünen See unterhalb des Rathauses hatten Schülerinnen und Schüler der Grundschule Bitburg-Nord mit ihren Lehrerinnen Baumschmuck gebastelt.

Gemeinsam mit den Kindern schmückte der Bürgermeister den Baum. Mit Hilfe des städtischen Bauhofes konnte der Schmuck bis in die Spitze des Baumes gebracht werden. Nun präsentiert sich der große Weihnachtsbaum am Grünen See wieder in festlichem Glanz und soll den Betrachtern viel Freude bringen. Bürgermeister Kandels bedankte sich bei Rektorin Liane Gorges für die tolle Aktion. Als Dankeschön gab es für jedes Kind und auch für die Lehrerinnen einen Schoko-Nikolaus. (Quelle: Stadt Bitburg)