Männer wollen gewaltsam in Bar eindringen – Mitarbeiter setzen Tierabwehrspray ein

BERNKASEL-KUES. Am Sonntag, den 3.12.2023, kam es gegen 1.00 Uhr zu einem Polizeieinsatz an einer Bar in Bernkastel-Kues. Zwei Männer versuchten sich gewaltsam Zutritt zu dem Lokal zu verschaffen. Daraufhin wurde durch das Personal Tierabwehrspray gegen die Männer eingesetzt.

Dadurch wurde einer der Männer leicht verletzt. Nach bisherigem Erkenntnisstand erlitten durch den Einsatz des Tierabwehrsprays zwei weitere Gäste Reizungen der Atemwege.

Zeugen und weitere Verletzte des Vorfalls werden gebeten, sich zeitnah mit der Polizei in Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen (Telefon: 06531-9527-0). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)