Zu schnell auf der Landstraße: Fahrer schrottet Ferrari

ANDERNACH/MÜLHEIM-KÄRLICH. Wie die Polizei in Andernach mitteilt, ereignete sich am Samstag, 25.11.2023, auf der B9 in Mülheim-Kärlich Höhe des Fahrrad Franz gegen 14.05 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem hochmotorisierten Pkw der Marke Ferrari.

Zeugenangaben zufolge sei der Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit über die B9 gefahren. Hier verlor der Pkw Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelschutzplanke.

Am unfallbeteiligten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in 6-stelliger Höhe.

Die Polizeiinspektion Andernach sucht weitere Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder weitergehende Angaben zum Verhalten vor oder nach dem Unfall machen können.