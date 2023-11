BITBURG. Wie die Polizeiinspektion Bitburg mitteilt, kam es in der Nacht von Freitag, 24.11.2023 auf Samstag, 25.11.2023, gegen 02:00 Uhr, kam es in der Josef-Niederprüm-Straße in Bitburg vor einer Bar zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Hierbei soll eine Person die dortige Treppe hinuntergestoßen worden sein.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.