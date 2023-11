Vulkaneifel: Falsche Wasserwerker weiter unterwegs – Polizei warnt vor Betrügern

STEINEBERG/DAUN/SCHÖNBACH. Wie am 22.11.2023 bereits berichtet wurde, befinden sich aktuell betrügerische Personen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein.

Am 21.11.2023 gegen 12:30 Uhr begaben sich zwei bisher unbekannte Täter zu einem Anwesen in der Bergstraße in Schönbach. Unter der Legende, Wasserwerker zu sein und die Wasserleitungen kontrollieren zu müssen, verschafften sich die Personen Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Die 76-jährige Geschädigte erkannte das betrügerische Verhalten jedoch frühzeitig und verwies die Personen des Anwesens. Bei den Personen handelte es sich um zwei Männer mit südländischen Aussehen, welche mit Walkie-Talkies ausgestattet waren.

Am 22.11.2023 nun gegen 12:10 Uhr begaben sich ähnlich beschriebene Personen zu einem Anwesen in der Straße “Zur Ley” in Steineberg. Hier versuchten sie unter gleicher Legende, sich Zutritt zum Anwesen zu verschaffen. Die Hausbesitzer erkannten den Betrugsversuch und verwiesen die Personen des Anwesens. Die Personen waren mit einem weißen Sprinter mit Kölner Kennzeichen unterwegs.

Gegen 14:15 Uhr sodann kam es zu einer gleichlautenden Mitteilung aus dem Bereich der Drosselgasse in Daun. Auch hier reagierten die Hausbesitzer richtig und verwiesen die Personen des Anwesens. Auch in diesem Fall wurde ein weißer Mercedes Sprinter mit Kölner Kennzeichen gesichtet.

Die Polizei rät:

Seien Sie vorsichtig bei Personen, welche sich Zutritt zu ihren Anwesen verschaffen wollen. Lassen Sie Sich amtliche Ausweise zeigen, so können Sie echte Mitarbeiter von Behörden und Unternehmen von möglichem legendiertem Auftreten unterscheiden. Benachrichtigen Sie im Zweifel immer die Polizei.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.