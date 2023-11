Vulkaneifel: Mieser Betrugsversuch geht schief – 76-Jährige jagt falsche Wasserwerker vom Grundstück

SCHÖNBACH/DAUN. Wie die Polizei in Daun mitteilt, begaben sich am Dienstag, 21.11.2023, zwei bisher unbekannte Täter gegen 12.30 Uhr zu einem Anwesen in der Bergstraße in Schönbach.

Unter der Legende, Wasserwerker zu sein und die Wasserleitungen kontrollieren zu müssen, verschafften sich die Personen Zutritt zu einem Einfamilienhaus.

Die 76-jährige Geschädigte erkannte das betrügerische Verhalten jedoch frühzeitig und verwies die Personen des Anwesens.

Bei den Personen handelte es sich um zwei Männer mit südländischen Aussehen, welche mit Walkie-Talkies ausgestattet waren.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.