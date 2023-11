++ Tödlicher Unfall auf der L141 bei Salmtal: Pkw-Fahrer stirbt bei Frontalkollision ++

SALTAL. Wie die Einsatzkräfte der Feuerwehr VG Wittlich Land berichten, kam es heute Nachnmittag auf der L141 bei Salmtal in Richtung Wittlich zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Die Feuerwehreinheiten, sowie der Rettungsdienst und die PI Wittlich wurden gegen 17.33 Uhr zum Unfallort alarmiert.

Nach erster Lageerkundung konnte festgestellt werden, dass ein Pkw, Marke “Jaguar” mit einem LKW frontal kokllidiert war. Der Fahrer des Pkw wurde schwerst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und dabei tödlich verletzt.

Der eingeklemmte Fahrer des Lkw konnte durch technische Rettung von den Einsatzkräften befreit und dem Rettungsdienst zur Versorgung übergeben werden.

Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauern zur Zeit noch an. Die L141 bleibt weiterhin von Salmtal in Fahrtrichtung Wittlich voll gesperrt.

Der Verkehr wird über Dreis geleitet.

Im Einsatz sind die Wehrleitung Wittlich-Land, FEZ Wittlich-Land, FF Salmtal und die FF Hetzerath mit einer Drohnenstaffel.