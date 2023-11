Eifelkreis: Westenergie und Partnerkommunen verleihen Klimaschutzpreis an 22 Initiativen

BITBURG. Der Westenergie Klimaschutzpreis steht auch in diesem Jahr ganz im Zeichen des Natur- und Umweltschutzes. Der Preis, den die Westenergie AG gemeinsam mit den Partnerkommunen verleiht, geht an örtliche Vereine, Organisationen oder Personen, die sich beim Thema Klimaschutz besonders verdient gemacht haben. Bei der Urkundenverleihung in Bitburg wurden in diesem Jahr 22 Preisträger*innen ausgezeichnet.

Sie erhalten Preisgelder von insgesamt 11.500 Euro. Übergeben wurde der Preis von den kommunalen Ansprechpartner*innen sowie Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem.

Mit dem Westenergie Klimaschutzpreis werden Initiativen ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße für den Klima- und Umweltschutz einsetzen. Strom sparen, Luft und Wasser verbessern, Lebensräume erhalten: Klimaschutz erstreckt sich auf viele Gebiete. Entsprechend unterschiedlich waren die Ideen. Westenergie und die jeweilige Kommune schreiben den Westenergie Klimaschutzpreis jährlich aus und stellen auch gemeinsam die Jury.

Seit 1995 machen Westenergie und ihre Partnerkommunen im Versorgungsgebiet von Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mit dem Klimaschutzpreis gute Ideen und vorbildliche Aktionen aus dem lokalen und regionalen Umfeld für die Öffentlichkeit sichtbar. Der Westenergie Klimaschutzpreis regt damit auch zum Nachahmen an und macht Mut, selbst aktiv zu werden.

DIE PREISTRÄGER:

Name der Kommune Projektname Projektpate Verbandsgemeinde/Stadt Landkreis 54634 – Bitburg Pflege der Obstbaumwiesen THW-Jugend Bitburg Bitburg Eifelkreis Bitburg-Prüm 54636 – Oberweis Insektenecke MÄUSECLUB Oberweis Bitburger Land Eifelkreis Bitburg-Prüm 54636 – Ehlenz Baumpflanzprojekt und Nistkastenaktion Verein zur Förderung der Kinder und Jugendarbeit Ehlenz eV Bitburger Land Eifelkreis Bitburg-Prüm 54636 – Messerich Insektenhotels Dorf-Förderverein Messerich-Birtlingen e. V. Bitburger Land Eifelkreis Bitburg-Prüm 54657 – Neidenbach 1. Artenschutz durch Insektenhotels Dorf-Förderverein Neidenbach e.V. Bitburger Land Eifelkreis Bitburg-Prüm 54636 – Fließem Unser Dorf soll grüner werden Sarah Zender Bitburger Land Eifelkreis Bitburg-Prüm 54636 – Baustert Durchführung einer Kampagne Saubere Umwelt Sportverein Baustert 1969 e. V. Bitburger Land Eifelkreis Bitburg-Prüm 54636 – Seffern Insektenwand für den Brunnenplatz von Seffern Verein „Echte Fründe“ Bitburger Land Eifelkreis Bitburg-Prüm 54636 – Nattenheim Insekten Lebensturm Familie Schweidler Bitburger Land Eifelkreis Bitburg-Prüm 54636 – Wißmannsdorf Die Waldtage in der kath. Kindertagesstätte in Wißmannsdorf Kath. KiTa St. Martin Bitburger Land Eifelkreis Bitburg-Prüm 54636 – Oberweiler Umwelttag der Dorfjugend Oberweiler Ralf Schwarz Bitburger Land Eifelkreis Bitburg-Prüm 54666 – Irrel Blumenwiese Initiative Hand in Hand Südeifel Eifelkreis Bitburg-Prüm 54298 – Orenhofen Umwelt-und Pfelegemaßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes in Orenhofen Senioren-Arbeitsgemeinschaft Speicher Eifelkreis Bitburg-Prüm 54529 – Spangdahlem Bienenautomat und Hochbeete der Kita Eltern- und Förderverein der Kita Spangdahlem Speicher Eifelkreis Bitburg-Prüm 54662 – Philippsheim Honigbach Förderverein der Freiwillige Feuerwehr Philippsheim Speicher Eifelkreis Bitburg-Prüm 54298 – Eisenach Aktion Saubere Landschaft in Eisenach Ewald Weber Südeifel Eifelkreis Bitburg-Prüm 54668 – Kaschenbach Kaschenbacher Umwelt wieder sauber Freiwillige Feuerwehr Kaschenbach Südeifel Eifelkreis Bitburg-Prüm 54668 – Holsthum Aktion Saubere Landschaft Bürgerverein Holsthum e.V. Südeifel Eifelkreis Bitburg-Prüm 54673 – Emmelbaum Pflege der örtlichen Blumenbeete und gemeindlichen Anlagen Frauengemeinschaft Emmelbaum Südeifel Eifelkreis Bitburg-Prüm 54675 – Körperich Klima- und Naturschutz Petra Bratsch Südeifel Eifelkreis Bitburg-Prüm 54668 – Niederweis Baumpatenschaft Feuerwehr Niederweis Südeifel Eifelkreis Bitburg-Prüm 54310 – Menningen Sanierung und Inwertsetzung der Wander- und Schuthütte “Menninger Berg” Nico Krischler und die Menninger Dorfjugend Südeifel Eifelkreis Bitburg-Prüm

Über 8.000 Initiativen, Projekte und Gruppen haben damit inzwischen die Auszeichnung seit dem Start 1995 erhalten, dazu nach Größe der teilnehmenden Kommune gestaffelte Geldprämien. Weitere Infos zum Westenergie Klimaschutzpreis unter www.westenergie.de/klimaschutzpreis

Zum Hintergrund: Neben der Energieversorgung engagiert sich Westenergie in ihren Partnerkommunen traditionell in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Klimaschutz und Bildung. Über Sponsorings und Kooperationen unterstützt das Unternehmen sowohl kleine Initiativen als auch große Vereine, um mit den Menschen vor Ort auch auf gesellschaftlicher Ebene gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Allein über die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort konnten bereits rund 12.000 ehrenamtliche Projekte umgesetzt werden.