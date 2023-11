Explosiver Fund: Mann entdeckt Stabbrandbombe im Garten

MAINZ. Ein Mann hat in Mainz in seinem Garten eine Bombe gefunden. Nach Sichtung des Kampfmittelräumdienstes stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fund vom Mittwoch um eine sogenannte Stabbrandbombe handelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Stabbrandbomben wurden im Zweiten Weltkrieg von den britischen Streitkräften und von der deutschen Luftwaffe eingesetzt. Die etwa einen halben Meter langen Metallkörper wogen weniger als zwei Kilogramm und brannten mehrere Minuten lang.

Von der Bombe geht laut Polizei keine unmittelbare Gefahr aus, sofern Brandquellen in der Nähe vermieden werden. Daher sei eine sofortige Entfernung nicht nötig. Die Bombe sollte aber noch am Donnerstag geborgen werden.