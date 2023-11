Knapp 50 Einsatzkräfte vor Ort: Kranfahrzeug auf der A8 brennt lichterloh – Verkehrseinschränkungen

MERZIG. Am gestrigen Sonntagabend, 19. November, kam es auf der A8, zwischen Merzig und Rehlingen, zu einem folgenschweren Fahrzeugbrand. Feuerwehren aus drei Löschbezirken mit insgesamt 12 Fahrzeugen und 47 Feuerwehrleuten waren vor Ort im Einsatz.

Nach vorheriger Mitteilung konnte die Polizei das brennende Kranfahrzeug auf dem Standstreifen der BAB 8, Fahrtrichtung Saarlouis zwischen den Anschlussstellen Merzig und Rehlingen, feststellen. Demnach hatte der Fahrer zunächst nur Rauch wahrgenommen und angehalten. Das Feuer griff jedoch rasch um sich und konnte schließlich durch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren gelöscht werden

Zwar kann derzeit noch keine konkrete Aussage darüber getroffen werden, ob bzw. wieviele oder welche Betriebsstoffe in das Erdreich gelangt sind, nach einer vorläufigen Einschätzung kann aber davon ausgegangen werden, dass keine Stoffe in das Grundwasser gelangt sind, so die Polizei.

Das Kranfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse von 96.000 KG wird am heutigen Tag durch einen staatsanwaltschaftlich bestellten Gutachter untersucht, um die Brandursache festzustellen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei im siebenstelligen Bereich.

Der Abtransport des Krankfahrzeuges wird erfolgen, sobald geeignete Fahrzeuge dafür zur Verfügung stehen und die Ermittlungen vor Ort abgeschlossen sind. Bis dahin, vermutlich bis in die heutigen Abendstunden, ist weiterhin mit

Verkehrsbehinderungen auf der Strecke zu rechnen.

(Quelle: Polizei)