Luxemburg: Verkäufer in CBD-Laden mit Messer bedroht – Polizisten bedroht und beleidigt

LUXEMBURG. Kurz vor 14 Uhr bedrohte ein alkoholisierter Mann am gestrigen Freitagnachmittag den Verkäufer eines CBD-Ladens in der Rue de Reims in Luxemburg mit einem Messer, nachdem er einen Artikel nicht bezahlen wollte.

Die Polizei wurde hieraufhin alarmiert. Die Beamten legten vor Ort der Person aus sicherheitstechnischen Gründen Handfesseln an. Das Messer wurde sichergestellt. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht. Hier benahm dieser sich äußerst unkooperativ und fuhr mit heftigen Drohungen gegen die Beamten fort.

Der Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an. Das Messer wurde beschlagnahmt. (Quelle: Police Grand-Ducale)