Alkoholfahrten in Luxemburg: Police Grand-Ducale zieht Führerscheine ein

LUXEMBURG. Für den frühen Morgen des heutigen Samstags meldet die Police Grand-Ducale zwei Alkoholfahrten.

So beobachteten die Beamten gegen 5.30 Uhr ein Fahrzeug, welches in der rue Saint Zithe in Luxemburg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr. Anschließend wendete es und fuhr in Richtung Avenue de la Liberté davon. Als die Polizisten dem Fahrzeug folgend das Blaulicht einschalteten, bog der Fahrer entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung in die rue Glesener ab und stellte sein Fahrzeug auf einem Seitenstreifen ab. Während der Fahrzeugkontrolle gab der Fahrer an, getrunken zu haben. Infolgedessen wurde ein Ethlyotest absolviert. Dieser erwies sich als positiv. Der Führerschein wurde materiell eingezogen und das provisorische Fahrverbot wurde schriftlich notifiziert.

Gegen 5.30 Uhr wurde in Wickrange, rue des Trois Cantons, ein schlecht abgestellter PKW in einer Abfahrt gemeldet. Trotz wiederholten Klopfens am Fenster zeigte der tief schlafende Fahrer keine Reaktion. Nachdem es den Polizisten gelungen war, den Fahrer aufzuwecken, stellten sie fest, dass dieser betrunken war. Der summarische Atemlufttest ergab ein positives Resultat. Der Führerschein wurde materiell eingezogen und das provisorische Fahrverbot wurde schriftlich notifiziert. (Quelle: Police Grand-Ducale)