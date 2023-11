Landscheid: Freiwillige Feuerwehrleute in Bekämpfung von Elektro- und Flüssigbränden geschult

LANDSCHEID. Das Aufgabenspektrum der Feuerwehren ist vielfältig. Es reicht von einfachen Hilfedienstleistungen bis hin zur Abwehr bei Brandgefahren. Möglich ist ein optimaler Einsatz jedoch nur, wenn gut ausgebildete Feuerwehrangehörige für alle Positionen zu Verfügung stehen.

Die gilt insbesondere auch für den Bereich von möglichen elektrischen Gefahren an der Einsatzstelle. Daher hat die Westenergie AG gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Wittlich-Land freiwillige Feuerwehrleute aus der Region in einem Ausbildungslehrgang geschult. Die Trainingskosten für die Lebensretter übernahm das Unternehmen.

Dabei unterrichtete das Unternehmen die Einsatzkräfte vor Ort in Zusammenarbeit mit der Firma TraiCon-Brandschutz in allen modernen Techniken zur Bekämpfung von Elektro- und Flüssigbränden. Ein weiterer Schwerpunkt des Lehrgangs war der Umgang mit Gefahrstoffen und die Personenrettung nach einem Stromunfall. Für den Lehrgang in Landscheid war die TraiCon mit einer mobilen Trainingsanlage vor Ort. Als Trainer war ein qualifiziertes Ausbilderteam von Berufsfeuerwehren mit langjähriger Erfahrung im Einsatz.

Zum Start des Workshops nutzte Manuel Follmann, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, die Gelegenheit, sich einen Eindruck der Lehrgangsinhalte und der Ausbildung zu machen. „Die freiwilligen Feuerwehrleute sind bei Bränden oft die ersten Helfenden an der Einsatzstelle. Deswegen ist das Wissen zur Beurteilung der Gefahren am Einsatzort sowie die richtigen Techniken zur Eingrenzung des Schadens von großer Bedeutung.“

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem ergänzte: „Der Lehrgang ist eine gute Grundlage für den sicheren Umgang mit Stromunfällen und Flüssigkeitsbränden. Im Ernstfall kommen die erlernten Kenntnisse allen Beteiligten zugute.“ (Quelle: Westenergie AG)