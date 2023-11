++ In Trierer Disco: Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geprügelt – ZEUGEN gesucht ++

TRIER. In der Nacht von Samstag, 4. November, auf Sonntag, 5. November, ist ein Mann (36) in einer Diskothek in der Gerty-Spies-Straße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann nach einer in der Diskothek voran gegangenen Auseinandersetzung im Eingangsbereich zwischen 2 und 3 Uhr nachts von mehreren Männern angegangen.

Dabei schlugen laut seiner Schilderung mehrere Personen auf ihn ein. Im Krankenhaus stellten die Ärzte schwere Verletzungen fest. Der Gesundheitszustand des Mannes ist stabil.

Von zwei der Personen konnte der Geschädigte, nach Polizeiangaben, eine Beschreibung abgeben:

Person 1:

– Russische oder albanische Herkunft

– Etwa 195cm groß

– Tätowierung am Hals

– Kurze dunkle Haare

Person 2:

– Etwa 200cm groß

– Blonder Zopf

– Bart

– Tätowierung an den Armen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Wer Hinweise auf mögliche Täter oder die Tat geben kann, meldet sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0651/97792290.