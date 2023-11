Bernkastel-Wittlich: Kreistag beschließt Klimaschutzkonzept – Förderung von Balkonkraftwerken

WITTLICH. Der Kreistag des Landkreises Bernkastel-Wittlich hat in seiner Sitzung am 30. Oktober 2023 dem integrierten Klimaschutzkonzept zugestimmt. Somit verfügt der Landkreis nun über ein strategisches Konzept, welches den Rahmen für die künftigen Klimaschutzanstrengungen geschaffen hat.

Neben der Darstellung des Ist-Zustandes mittels einer Energie- und Treibhausgasbilanz und der Entwicklung von möglichen Zukunftsszenarien, bildet ein Maßnahmenkatalog mit 62 Maßnahmen das Herzstück des Klimaschutzkonzeptes. Die Maßnahmen aus acht Handlungsfeldern zahlen auf das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2035 ein, welches sich der Landkreis gesetzt hat. Nach Fertigstellung des Konzeptes folgt nun dessen Umsetzung.

Die vom Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellten KIPKI-Fördermittel werden direkt zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept verwendet. KIPKI steht für Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation. Aus diesem Förderprogramm erhält jede rheinland-pfälzische Gebietskörperschaft einen pauschalen Förderbetrag, bemessen an der Einwohnerzahl. Der Landkreis Bernkastel-Wittlich plant neben der Sanierung der Sporthalle der Liesertalschule inklusive Austausch der Leuchtmittel an der Schule auch neue Raffstoren an der Realschule plus in Neumagen-Dhron, die in den wärmer werdenden Sommermonaten für ausreichend Verdunklung sorgen.

Außerdem wird der Landkreis ein Förderprogramm für private Balkonkraftwerke auflegen. Bis das Programm jedoch starten kann, wird noch ein wenig Zeit vergehen. Zunächst muss ein Fördermittelantrag für die Projekte beim Land Rheinland-Pfalz gestellt werden. Erst nach dessen Bewilligung kann mit der Umsetzung begonnen werden. Um nach Bewilligung möglichst schnell mit dem geplanten Förderprogramm für Balkonkraftwerke zu starten, wird parallel alles Nötige vorbereitet. Über den Start des Förderprogramms für Balkonkraftwerke wird das Klimaschutzmanagement frühzeitig informieren. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)