Betriebsstoffe großflächig ausgelaufen: Unfälle in Konz – Kradfahrerin verletzt

KONZ. Am Freitagmorgen, 10.11.2023, kam es aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu einer großflächigen Beeinträchtigung des Straßenverkehrs im Bereich der Konzer Stadtteile Oberemmel, Kommlingen, Könen und der Innenstadt Konz sowie den Verbindungsstraßen.

Die Traktionseigenschaft der ohnehin schon nassen Fahrbahnen wurde durch die Verunreinigung erheblich gemindert, so dass es im weiteren Verlauf zu zwei der Polizei bekannten Verkehrsunfällen kam, bei denen die betroffenen Fahrzeuge jeweils in Kurvenbereichen ins Rutschen gerieten und eine Kradfahrerin leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen dürfte ein Bus eines Reise- bzw. Nahverkehrsunternehmens aus der Region als verursachendes Fahrzeug für die ausgelaufenen Betriebsstoffe in Frage kommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug bzw. dem Fahrer machen können, oder möglicherweise selbst durch ein Unfallereignis geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz (Telefon: 06501-9268-0) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)