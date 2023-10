Riol: Mann klettert 35 Meter hoch auf Baum – Feuerwehr rettet Mann in der Nacht

RIOL. Eine äußerst ungewöhliche Rettungsaktion mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr am 20.10.23 in der Nacht gegen 02.00 Uhr bei Riol am Autobahnparkplatz “Mehringer Höhe” absolvieren.

Ein Mann war dort im Wald bei Riol auf eine Fichte geklettert und hatte einen Notruf per SMS abegsetzt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte am Parplatz “Mehringer Höhe” kletterte der Mann von etwa fünf Meter auf 35 Meter den Baum hinauf, versuchte wieder eigenständig runterzuklettern, rutschte dann aber bei einer Höhe von etwa fünf Metern ab und stürzte dann auf den Waldboden ab.

Diesen hatten die Höhenretter und Feuerwehrmänner zum Glück schon mit einem Auffangschutz ausgelegt, sodass der Aufprall des 30-Jährigen etwas gedämpft wurde.

Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler am Unfallort gehen bisher von einer psychischen Ausnahmesituation des 30-jährigen Osteuropäers aus.