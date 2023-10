Bitburg: Abgelenkt und ausgenommen – Mieser Trickdiebstahl in Getränkemarkt

BITBURG. Wie die Polizei Bitburg mitteilt, kam es am gestrigen Dienstagnachmittag, 17.10.23, zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr in einem Getränkemarkt in Bitburg zu einem Trickdiebstahl.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden die Mitarbeiter geschickt von zwei Tätern abgelenkt, während ein weiterer Täter eine vierstellige Summe Bargeld aus der Kasse entwendete.

Die Polizeiinspektion Bitburg hat ein Strafermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang nochmal darauf aufmerksam machen, gegenüber Fremden wachsam und skeptisch zu sein und Wertgegenstände entsprechend sicher zu verwahren, auch unterwegs. Achten Sie auf dubiose Verhaltensweisen von Anrufenden oder vor Ort befindlichen Personen und hinterfragen Sie diese.

Informieren Sie auch ältere Verwandte und Bekannte über mögliche Gefahren im Zusammenhang mit bekanntwerdenden Kriminalitätsphänomenen in diesem Bereich, z. B. Enkeltrickbetrug.