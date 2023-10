RLP: Feuer in Mehrfamilienhaus – schwierige Löscharbeiten – 67-Jähriger tot geborgen

NEUWIED. Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 3.00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Ortsrandlage der Gemeinde Unkel am Rhein.

Im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses kam es zu einem Brand, der von der Freiwilligen Feuerwehr Unkel und den umliegenden Wehren erfolgreich bekämpft wurde. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da immer wieder Glutnester gelöscht werden mussten.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Der 67 Jahre alte Bewohner konnte nur noch tot geborgen werden. Andere Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalinspektion Neuwied hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Noch am Morgen untersuchten Brandermittler den Brandort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ein Fremdverschulden ist nicht anzunehmen. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)