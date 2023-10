Erstes Auswärtsspiel der Saison: Dolphins Trier zu Gast bei Rhine River Rhinos in Wiesbaden

TRIER/WIESBADEN. Am Samstag steht für die Dolphins Trier das erste Auswärtsspiel der Saison auf dem Plan. Die Trierer werden zu Gast sein im Rhinos Dome der Rhine River Rhinos in Wiesbaden.



Nach der guten Vorbereitung und dem Sieg am ersten Spieltag gegen die Skywheelers fahren die Dolphins mit großer Vorfreude und viel Selbstvertrauen nach Wiesbaden. Erwartet werden sie von einem starken Rhinos-Team, das in der letzten Woche sein erstes Spiel in Köln ebenfalls gewinnen konnte. Die Wiesbadener haben für diese Saison ein spannendes Team zusammengestellt.

Als Spielertrainer agiert Michael Paye, der 40-Jährige bringt viel Qualität und Erfahrung mit. Dazu kommen die deutschen Nationalspieler Nico Dreimüller und Chris Huber. Mit den treffsicheren Michael Paye, Nico Dreimüller, Arinn Young und Gijs Even, dem Wiesbadener Topscorer der letzten Woche kommt viel Arbeit auf die Defense der Dolphins zu.



Eine starke Defensivleistung und Offensivleistung, die an das anknüpft, was in den letzten Wochen erarbeitet wurde, wird nötig sein, um die favorisierten Rhinos zu stoppen. An der Motivation wird es auf jeden Fall nicht liegen, das Team um Spielertrainer Dirk Paßiwan ist heiß auf die nächsten Spiele und die Entwicklung, die in den nächsten Monaten möglich ist.

Das Spiel der Dolphins in Wiesbaden beginnt am Samstag, 14.10., um 17.00 Uhr in der Sporthalle Klarenthal in Wiesbaden. (Quelle: Doneck Dolphins Trier)