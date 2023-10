Cochem-Zell: Große Sorge um Kinder – Vorbestrafter Sexualstraftäter soll sich nicht an Auflagen halten

COCHEM-ZELL. Ein vorbestrafter Sexualstraftäter der sich nicht an gerichtliche Auflagen halten soll, sorgt derzeit in einer kleinen Gemeinde am im Landkreis Cochem-Zell für große Sorgen bei Eltern und Bürgermeister. Dieser soll trotz eines Kontaktverbots Kinder angesprochen haben – an Flüchtlingskindern sogar Geschenke verteilt haben. Zunächst berichtete der Wochenspiegel.

Gegenüber dem SWR bestätigt der örtliche Bürgermeister die geschilderten Ereignisse und betont, dass die derzeitige Situation die Eltern in der Gemeinde stark beunruhigt. Angesichts der besorgniserregenden Vorfälle hatten sich die betroffenen Eltern an den Ortsbürgermeister gewandt und um Hilfe ersucht. Infolgedessen hat der Bürgermeister einen Brief an den Polizeipräsidenten von Koblenz verfasst und dringend darum gebeten, die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten und sie vor möglichen Übergriffen zu schützen.

Die Polizei hat daraufhin angekündigt, verstärkt Streife in der betroffenen Gemeinde im Landkreis Cochem-Zell zu fahren. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte dem vorbestraften Mann im Sommer untersagt, Kontakt zu Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren aufzunehmen oder sich mit ihnen zu treffen, es sei denn, ein Erziehungsberechtigter sei anwesend. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun, ob der Mann gegen diese Anordnung verstoßen hat.

Die Ängste in der Gemeinde wurden zusätzlich durch einen schockierenden Vorfall in Edenkoben im Kreis Südliche Weinstraße verschärft. Dort wurde im September eine zehnjährige Schülerin auf dem Schulweg in ein Auto gezerrt, entführt und sexuell missbraucht. Der mutmaßliche Täter, ein 61-jähriger Sexualstraftäter, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits mehrfach vorbestraft, nicht nur wegen Sexualstraftaten, sondern auch wegen Körperverletzung und Eigentumsdelikten.