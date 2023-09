Bundesweiter Warntag: So ist der Ablauf in der VG Trier-Land

TRIER-LAND. Am 14. September ist Bundesweiter Warntag: Der gemeinsame Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen findet jährlich am zweiten Donnerstag im September statt.

Der Bundesweite Warntag dient der Erprobung der Warnsysteme und verfolgt zudem das Ziel, die Menschen in Deutschland für Warnungen zu sensibilisieren. Die vorhandenen Warnmittel werden abhängig von ihrer Verfügbarkeit und Einsatzmöglichkeit getestet. Die Teilnahme am Bundesweiten Warntag ist freiwillig. Die Verbandsgemeinde Trier-Land wird wie im vergangenen Jahr am Bundesweiten Warntag teilnehmen.

Zum Ablauf: Ab 11.00 Uhr wird eine Probewarnung in Form eines Warntextes an alle am Modularen Warnsystem (MoWaS) des Bundes angeschlossenen Warnmultiplikatoren (z.B. Rundfunksender/App-Server) versendet. Diese schicken die Probewarnung zeitversetzt an Warnmittel wie Fernseher, Radios und Smartphones. Gegen 11.45 Uhr erfolgt die Entwarnung über die Warnmittel und Endgeräte.

In der Verbandsgemeinde Trier-Land werden die Bürgerinnen und Bürger über Amtsblatt, Internet und Social Media über den Bundesweiten Warntag informiert. Am 14. September werden dort, wo es möglich ist, die örtlichen Feuerwehren die Bevölkerung zusätzlich mittels Lautsprecherdurchsagen warnen. (Quelle: Verbandsgemeinde Trier-Land)