Nach Fällen in Hillesheim und Dockweiler: Weiterer Einbruch in Grundschule in der Vulkaneifel

NEROTH. Vermutlich in der Nacht vom 24.8. auf den 25.8.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu den Grundschulen in Hillesheim und Dockweiler. Hier gelangten sie nach Aufbrechen von Türen und Fenstern in das Innere der Schulen, wo sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchten.

In beiden Fällen wurden letztlich aufgefunden Elektronikartikel wie Ipads entwendet (lokalo.de berichtete). Nun wurde festgestellt, dass es vermutlich im gleichen Zeitraum zu einem weiteren Einbruch, hier nun in die Grundschule in Neroth, kam. Vom Vorgehen der Täter dürfte auf einen vermutlichen Zusammenhang mit den bisherigen Taten zu schließen sein. Das genaue Stehlgut lag hier noch nicht abschließend fest.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)