Schneise der Verwüstung: Große Sturmschäden bei Unwetter in Rheinland-Pfalz

WORMS. Wegen eines Unwetters mit heftigen Windböen hat die Feuerwehr im Raum Worms in der Nacht zum Samstag rund 20 Einsätze gehabt.

Es habe mehrere umgestürzte Bäume, in Teilen abgedeckte Dächer und Keller unter Wasser gegeben, teilte ein Sprecher der Feuerwehr in Worms am Samstag mit. Die Bäume seien auf Autos, Vorgärten und Straßen gefallen und hätten weggeräumt werden müssen. Verletzt wurde niemand.

Laut Feuerwehr sei bei den Schäden eine «kleine Schneise» von Worms-Pfeddersheim über Worms-Abenheim bis Worms-Rheindürkheim erkennbar gewesen. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim berichtete von mehreren umgewehten Straßenschildern im Baustellenbereich bei Worms auf der A 61.

Schäden infolge von Platzregen und orkanartigen Windböen gab es laut Polizei in Grünstadt auch in Obersülzen im Kreis Bad Dürkheim. Ein Festzelt der Veranstaltung «Rock im Hinterland» sei weggeweht worden. Zwei Menschen vom Organisationsteam wurden durch den Vorfall leicht verletzt, wie es hieß. Zudem seien mancherorts Steine auf die Straßen gespült worden. Auch Äste fielen auf Fahrbahnen.