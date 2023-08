Festzelt bei Unwetter weggeweht: Zwei Verletzte bei Rockfestival

OBERSÜLZEN/GRÜNSTADT. Wie die Polizei Grünstadt mitteilt, kam es in der Nacht auf den heutigen Samstag, 26.08.2023, in Obersülzen zu einem plötzlichen Unwetter in Form von Platzregen und orkanartigen Windböen.

Aufgrund dessen wurde ein Festzelt der Veranstaltung “Rock im Hinterland” weggeweht und musste mit Hilfe der Feuerwehr neu aufgebaut werden.

Zwei Personen des Organisationsteams wurden durch den Vorfall verletzt. Weiterhin kam es aufgrund des Unwetters zu mehreren Gefahrenstellen im Straßenverkehr in Form auf die Straße gespülten Steinen und Ästen.