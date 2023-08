“Live Tribute To”! Konzertreihe rockt am 6. Oktober den Mergener Hof – 3 x 2 Tickets zu gewinnen

TRIER. “Live Tribute to” – Die beliebte Trierer-Konzertreihe kommt am Freitag, 6. Oktober, in den Mergener Hof! Das unvergleichliche Format bringt dabei die Musik unvergesslicher Künstler, LIVE durch regionale Bands auf die Bühne und verspricht ein ultimatives Konzerterlebnis. Am 6. Oktober mit dabei: Die unvergleichlichen Rage Against the Machine, Green Day und das Urgestein, den Ramones! Als Special Guest spielen die Jungs von TUBADIESEL bekannte Klassiker der Musikgeschichte neu interpretiert!

Diese Bands erwarten euch im einzigartigen, historischen Ambiente des MJC’s:

Renegades of Funk (Rage Against the Machine)

Rage Against the Machine war eine Rockband aus Los Angeles, Kalifornien. Sie wurde 1991 von Zack de la Rocha (Gesang), Tom Morello (Gitarre), Tim Commerford (Bass) und Brad Wilk (Schlagzeug) gegründet. Die Texte des Frontmanns de La Rocha handeln von politischen, sozialen, aber auch persönlichen Problemen, die die Band in einem Crossover-Mix aus Metal, Hip-Hop, Punk, Funk und Alternative Rock ausdrückt.

Whatsername (Green Day)

Green Day ist eine US-amerikanische Rockband, mit der Anfang der 1990er Jahre das Punk-Revival begann. Ihr 1994 erschienenes drittes Studioalbum Dookie brachte der Band den internationalen Durchbruch und verkaufte sich allein in den USA mehr als 10 Millionen Mal. Auch die Alben American Idiot (2004) und 21st Century Breakdown (2009) erreichten weltweit hohe Chartpositionen. Insgesamt haben sie etwa 75 Millionen Tonträger verkauft.

Commando (Ramones)

Die Ramones waren eine US-amerikanische Musikgruppe aus dem Stadtbezirk Queens in New York City. Sie galten als Prototyp der Punkband, obwohl der Begriff Punk als Genrebezeichnung erst später als Ausdruck einer britischen Subkultur populär wurde. Die Ramones schufen Mitte der 1970er eher ungewollt eine neue Musikrichtung, da sie eine Abneigung gegen die damals produzierte Rockmusik im Zeitalter von Pink Floyd und Led Zeppelin hatten. Ebenso ergeht es den vier alten Herren aus Trier, die ihren Wurzeln Tribute zollen!

Heyho, let´s go!!!

Tubadiesel

Der Name ist Programm! Bekannte Klassiker der Rock- und Popgeschichte werden neuinterpretiert und zu einem gekonnten Livepaket zusammengeschnürt. Dargeboten in neuer und ungewohnter Weise mit dem äußerst ungewöhnlichen Instrumentarium Tuba, Akkordeon, Gitarre und Schlagzeug, macht das Quintett vor nichts Halt. Es entsteht ein äußerst tanzbarer, musikalischer Mix aus Reggae, Polka und Ska mit Balkananleihen und klassischen Elementen, gepaart mit deftigen Alpenrockbeats und Polka… … und es rockt richtig! Alle Rhythmen sind vertreten… nur nicht die, die man zu hören erwartet.

TICKET-INFOS

Tickets gibt es unter commando@mail.de oder im Mergener Hof. (bei jedem Konzert)

Preis: 15 Euro – inkl. AFTERSHOW-PARTY

Beginn: Einlass 19 Uhr – Start 20 Uhr