Sperrung der Bahnübergänge Euren und Zewen verlängert – Verkehr wird umgeleitet

TRIER. Die Sperrung der Bahnübergänge für den Fahrzeugverkehr in der Eurener Eisenbahnstraße und der Zewener Kantstraße wird bis zum 13. Oktober verlängert. Die Deutsche Bahn erneuert dort die technischen Anlagen und begründet die längere Sperrung mit „Verschiebungen im Bauablauf“.

Die Umleitung zur Einfahrt nach Zewen verläuft über die B49 bis zur Einmündung der Wasserbilliger Straße und weiter über die Fröbelstraße zur Kantstraße und ist als „U5“ beschildert. Die Ausfahrt aus dem Stadtteil ist möglich über die gleiche Strecke in umgekehrter Reihenfolge.

Die Zufahrt nach Euren über die Eisenbahnstraße ist während der Sperrphase nicht möglich. Die Umleitung verläuft über die Luxemburger Straße, Im Speyer und Eurener Straße. Sie ist in Richtung Eurener Straße als „U6“ ausgeschildert, in Richtung Luxemburger Straße als „U61“. Der Getränke- und der Lebensmittel-Markt in der Eisenbahnstraße sind über die Luxemburger Straße erreichbar.

Fußgänger können die Bahnübergänge die meiste Zeit überqueren. (Quelle: Stadt Trier)