Waldrach: Busumleitung und Aufhebung von Haltestellen bei Sommerkarnevalsumzug

WALRDACH. Am Sonntag, 13. August, enden die Busse der Linie 86 wegen des Sommerkarnevalsumzugs in Waldrach im Zeitraum von 13.30 Uhr bis voraussichtlich 16.00 Uhr an der Haltestelle Trierer Straße in Waldrach.

Für die Dauer der Umzugs werden die Haltestellen in Waldrach, Riveris und Morscheid aufgehoben und an die Haltestelle Trierer Straße in Waldrach verlegt, wo die Busse der Linie 86 in Richtung Trier starten. Bei Fragen zur Busumleitung steht das Team im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 gerne zur Verfügung. (Quelle: SWT)