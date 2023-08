Wegen Bauarbeiten: Busumleitung der Linien 9 und 89 in Konz

TRIER/KONZ. Seit Montag, 31. Juli 2023, werden die Busse der Linien 9/89 in Konz voraussichtlich für acht Wochen wegen Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Schiller- und Granastraße umgeleitet.

In Richtung Konz-Roscheid werden die Busse ab der Haltestelle Trierer Straße über Merzlicher Straße und Domänenstraße zum Bahnhof Konz umgeleitet. Für die Fahrt in Richtung Trier gilt die umgekehrte Reihenfolge. Die Schulbusse ab Konz-Roscheid um 7:30 Uhr und 7:31 Uhr fahren ab dem Bahnhof Konz über Domänenstraße, Karthaus Bahnhof und Albanstraße zur Grundschule. Ab Grundschule Konz fahren die Schulbusse um 12:00 Uhr und 13:00 Uhr eine Umleitung über Karthäuser Straße, Merzlicher Straße und Domänenstraße zum Bahnhof Konz.

Während der Baumaßnahme sind die Haltestellen Konz Marktplatz, Konz Bahnhof Mitte, Dammstraße, Karthaus Evangelische Kirche und Konz St. Bruno in beiden Richtungen aufgehoben. Ab Dienstag setzen die Stadtwerke Trier ein Großraumtaxi ein, das planmäßig zu den Abfahrtszeiten der Linie 9 die Haltestellen zwischen Konz Bahnhof Mitte und Trierer Straße anfährt. In Richtung Trier können Fahrgäste an der Haltstelle Trierer Straße ohne Wartezeit in die Busse der Linie 9 umsteigen.

Für Fragen steht das Team des SWT-Stadtbus-Centers telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung.