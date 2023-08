Live beim Hackerangriff dabei: Frau beobachtet hilflos Datenklau

KAISERSLAUTERN. Eine Frau aus Kaiserslautern hat den Diebstahl von Daten hilflos an ihrem eigenen Laptop mit anschauen müssen.

Die unbekannten Täter hatten sich am Freitag in das Gerät gehackt, als die 36-Jährige gerade vor dem Bildschirm saß, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Frau habe den Hackerangriff sozusagen live beobachtet.

Die Hacker löschten, änderten und luden demnach Daten herunter, auch Passwörter, bevor die Frau etwas dagegen unternehmen konnte. Des Weiteren versuchten sie eine Überweisung zu tätigen, welche die Bank der Betroffenen allerdings abwies. Am Folgetag bemerkte die Frau, dass auch ihre Handys vom Datenklau betroffen waren. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.