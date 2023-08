Sechs Meter in die Tiefe! Jugendliche fällt aus Fenster – 20-Jährige unter Verdacht

PIRMASENS. Nach einem Fenstersturz einer Jugendlichen bei einer Feier in Pirmasens ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags – eine 17-Jährige steht dabei im Fokus der Ermittlungen.

Es besteht der Verdacht, dass eine 20-Jährige etwas mit dem Sturz der 17-Jährigen am frühen Dienstagmorgen zu tun hat, wie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken und das Polizeipräsidium Westpfalz am Mittwoch mitteilten. Die 17-Jährige war demnach etwa sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, konnte dieses aber noch am selben Tag verlassen.

Streit vor dem Fenstersturz?

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge hatten sich die beiden alkoholisierten jungen Frauen vor dem Sturz gestritten. Warum genau die 17-Jährige dann in die Tiefe fiel, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die 20-Jährige kam vor eine Ermittlungsrichterin, die einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ. Danach kam die junge Frau, die zu den Vorwürfen schwieg, in ein Gefängnis. Die Ermittlungen dauern an.