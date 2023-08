Trier-Pfalzel: Erfolgreicher Enkeltrick – 87-Jährige um 15.000 Euro betrogen

TRIER-PFALZEL. Eine 86-jährige Frau aus Trier-Pfalzel wurde Opfer eines Enkeltrickbetrugs. Die Dame gab den Betrügern Schmuck im Wert von 15.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, wurde eine 86-jähige Frau aus Trier-Pfalzel, am gestrigen Montagmittag, Opfer eines Enkeltrick-Betrugs. Eine weinende weibliche Stimme rief bei der Geschädigten an und gab sich als Enkelin der Geschädigten aus. Sie gab an, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Nun müsse man eine Kaution für ihre Freiheit zahlen.

Betrug fällt erst am nächsten Tag auf

Nach dem Telefonat erschien eine Frau bei der Geschädigten und gab sich als gute Bekannte ihrer Enkelin aus. Sie gab an, so viel Schmuck wie nur möglich für die Kaution der Enkelin zu benötige. Die Geschädigte händigte der unbekannten Frau daraufhin Schmuck im Wert von circa 15.000 Euro aus. Erst am Folgetag, als die Geschädigte Kontakt zu ihrer Enkelin hatte, fiel ihr der Betrug auf.

Die unbekannte Abholerin wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre, ca. 170 cm groß, braune Haare, deutsches Aussehen und deutsche Sprache ohne Akzent.

Die Polizeiinspektion Schweich warnt in diesem Zusammenhang erneut vor diesem Vorgehen, von dem in der Regel lebensältere Menschen betroffen sind. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie sofort auf, wenn Sie sich in einem Telefonat unsicher fühlen. Wählen Sie im Zweifel den Notruf oder erkundigen Sie sich über eine Ihnen bekannte Nummer Ihres vertrauten Angehörigen nach deren Wohlbefinden.