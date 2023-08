Rheinland-Pfalz: Grausiger Fund – Hund mit Kabelbinder erdrosselt und in Mülltüte entsorgt

IMSBACH. Im rheinland-pfälzischen Imsbach wurde ein schockierender Vorfall gemeldet, bei dem ein Fußgänger eine grausame Entdeckung machte. Ein Hund wurde offenbar mit Kabelbinder getötet und anschließend entsorgt.

Laut Informationen der Polizei fand der Spaziergänger den leblosen Hund bereits am vergangenen Freitag spät abends an einem Feldweg in Imsbach. Das Tier sei vermutlich mit einem Kabelbinder erdrosselt und anschließend in einer grünen Plastiktüte entsorgt worden.

Die Hintergründe dieser abscheulichen Tat sind bisher unbekannt, ebenso wie der genaue Zeitpunkt des Geschehens. Die Polizei vermutet, dass der schwarze Hund möglicherweise zwei oder drei Tage lang auf dem Grundstück gelegen haben könnte, bevor er entdeckt wurde.

Sollte jemand irgendwelche Hinweise zu diesem Vorfall haben, wird dringend darum gebeten, sich direkt an die Polizeiinspektion in Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 9170 zu wenden.